Ein Verband voll Schwung

„Du bist ein Phänomen des Ehrenamtes“, bedankte sich auch Landesrat Philipp Achammer beim Obmann und Obmannstellvertreterin Margareth Greif brachte es auf den Punkt: „Du bist ein Beispiel, wie man Ehrenamt leben kann!“

Alle Delegierten bestätigten Obmann Erich Deltedesco nach drei Amtszeiten für weitere drei Jahre als Obmann. Ihm zur Seite steht ein teils neues Team: Margareth Greif, Heinrich Huber, Irene Vieider und Christian Nothdurfter wurden als Vorstandsmitglieder bestätigt, neu hinzu kommt der junge Obmann des Männerensembles StimMen Michael Hildgartner.

Der Rückblick zeigte, wie aktiv der Verband ist: Rund 600 Interessierte hatten an den zahlreichen Schulungen teilgenommen. So war etwa auch das Interesse für das Projekt „klang“ sehr groß, welches das Singen an den Schulen fördern soll. Von den 99 Anfragen konnten 36 umgesetzt werden. Der Dank von Obmann Deltedesco galt vor allem auch den Chören vor Ort: 13.944 Proben und 2000 Veranstaltungen wurden organisiert, das Angebot der Stimmbildung wurde ebenfalls fleißig angenommen. Höhepunkt des vergangenen Jahres war das Landessingen in Sterzing, an dem unter dem Motto „Singen verbindet“ rund 2000 Sänger und Sängerinnen aus dem ganzen Land teilgenommen haben.

Heuer ist neben den Schulungen das Gesamttiroler Wertungssingen am 9. und 10. November in Auer der Höhepunkt des Tätigkeitsjahres: „Das Wertungssingen ist eine einmalige Gelegenheit, sich nachhaltig zu verbessern“, sagte Obmann Deltedesco: „Nicht so sehr der Wettbewerb selbst als die Vorbereitung darauf ist das eigentlich Wertvolle! Das bestätigt uns die Erfahrung.“ Außerdem feiert der Chorverband am 28. April im Waltherhaus sein 70-jähriges Bestehen mit einem Konzert mit dem Landesjugendchor Südtirol und einem Rückblick auf 70 Jahre Chorverband.

Ein bewegender Höhepunkt der Versammlung war das Gedenken an den verdienten Ehrenobmann Siegfried Tappeiner und Altobmann Josef Pircher, die 2018 verstorben sind. Der Chorylus Haslach führte dazu ein von Josef Pircher komponiertes Lied auf. Musikalisch umrahmt wurde die Vollversammlung auch vom Männerchor Völs am Schlern und dem Vokalensemble „TON IN TON“.

