Einblick in Gesundheitsausgaben - online abrufbar

Das sind, neben den Ausgaben für Medikamente in Apotheken und Para-Apotheken auch die Kosten für Medikamente im Veterinärbereich sowie die Aufwendungen für Arztspesen (Zahnärzte, Psychologen, Tierärzte, …), die Kosten für spezialisierte Strukturen wie Ambulatorien, Labore, Krankenhäuser und Optiker.

Die Steuerzahler können so auch sofort Ungereimtheiten bemerken und melden, wie zum Beispiel bei den Beträgen oder der Klassifizierung der Spesen. Ab März wird das System die Daten für die „vorausgefüllte“ Steuererklärung übermitteln.

Ablehnung der Übermittlung der Daten an die Agentur für Einnahmen

Vom 1. bis zum 28. Februar gibt es für alle Bürger über das Portal des Systems Gesundheitskarte die Möglichkeit, die Übermittlung der eigenen Daten zu den Gesundheitsausgaben an die Agentur für Einnahmen zu verweigern. Man kann alle Gesundheitsausgaben des Jahrs 2018 einsehen, die im System erfasst sind und vor 31.Januar diesen Jahres an dieses übermittelt wurden. Durch eine Weigerung werden die Daten nicht in der persönlichen „vorausgefüllten“ Steuererklärung erfasst, so die Experten der VZS.

