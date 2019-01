Einbrecher verwüsten Wohnung in Gries

Fotos auf Facebook zeigen das Schlachtfeld, das die Einbrecher hinterlassen haben: Gegen 18.50 Uhr am Dienstagabend kehrte eine junge Frau in ihre Wohnung nach Gries zurück, die sie mit ihrer Mutter bewohnt.

Schon beim Öffnen der Haustür bemerkte sie das Chaos, die Schränke waren geöffnet und geleert, der Inhalt auf den Boden verstreut. Plötzlich hörte sie ein Knallen der Balkontür im Schlafzimmer - ein letztes Zeichen, dass Einbrecher am Werk waren und nicht mit ihrer frühen Rückkehr gerechnet hatten.

Zugang über Balkon

Der oder die Unbekannten hatten sich über den Balkon im 2. Stock Zugang zu der Wohnung in der Fagenstraße verschafft. Die beiden Hunde der Familie wurden ins Wohnzimmer gesperrt, dann gingen sie ans Werk.

Was übrig blieb, war ein Bild der Verwüstung. Der Goldschmuck, teilweise Erbstücke, war weg. Ob sonst noch etwas fehlte, war im vorherrschenden Chaos nicht sofort erkennbar.

Der Vorfall wurde angezeigt, auf Facebook bat die junge Frau ihre Nachbarn um Hilfe und Hinweise.

Ähnliche Vorfälle in Bozen

Wie das Tagblatt „Dolomiten“ am Mittwoch berichtet, war es am Wochenende zu einem ähnlichen Vorfall in Bozen-Dorf gekommen: Ein Einbrecher hatte sich Zutritt zu einer Wohnung über den Balkon im 3. Stock verschafft, die Wohnung völlig verwüstet und leicht transportierbare Wertgegenstände gestohlen.

Ob es sich um den oder die selben Einbrecher handelt, ist noch unbekannt. Die Polizei fahndet laut „Dolomiten“ zur Zeit nach einer Einbrecherbande aus Rumänien.

stol/liz