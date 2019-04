Einbruch in Kaltern am helllichten Tag

Die Vorgangsweise ist mittlerweile nicht mehr neu: Mit einem Winkelschleifer haben sich Unbekannte am Donnerstagvormittag Zugang zum versteckten Safe in einem Haus in Kaltern verschafft, indem sie die Safetür in zwei Teile schnitten.

Zuvor waren sie über eine gläserne Gartentür nahe des Haupteingangs in das Haus eingedrungen - am helllichten Tag: „Ich wohne nebenan und war zu der Zeit, als der der Einbruch passiert ist, sogar im Hof. Und trotzdem habe ich nichts bemerkt“, erklärt ein Verwandter der betroffenen Familie gegenüber STOL.

Mehrere tausend Euro Beute

Besonders merkwürdig: Die Besitzerin hatte das Haus nur für etwa 1 Stunde zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr verlassen, das Zeitfenster für einen Einbruch war also denkbar klein.

Auch schienen die Einbrecher genau zu wissen, wonach sie suchten: Zwar durchstreiften sie kurz das Schlaf- und das Badezimmer und nahmen auch dort Schmuckstücke mit, fanden dann aber schnell das Arbeitszimmer und den dort versteckten Safe.

Insgesamt beläuft sich die Beute auf etwa 20.000 Euro an Schmuck und Bargeld. Von den Tätern fehlt bisher jede Spur.

Vor fast genau einem Jahr hatten sich Unbekannte ebenfalls mithilfe eines Winkelschleifers Zugang zum Inhalt eines Safes verschafft, in der Kalterer Nachbargemeinde Eppan (STOL hat berichtet).

stol/liz