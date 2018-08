Eine Broschüre und der Zorn der Ärzte

Die am vergangenen Dienstag vorgestellte Broschüre enthält Ratschläge und Vorschläge, wie nach einem Zwischenfall kommuniziert werden sollte und welche Schritte zu setzen sind (STOL hat berichtet).

„Leider gibt es bei vielen Bürgern wenig Wissen in diesem Bereich. Welche Rechte habe ich, was ist überhaupt ein Schaden, und was kann ich dann tun?“, erklärte Volksanwältin Gabriele Morandell bei der Vorstellung der Informationsbroschüre im Landtag.

„In der Informationsbroschüre für Patienten sind alle Informationen zu den rechtlichen Möglichkeiten für Patienten und Patientinnen bei Behandlungsfehlern erstmals gebündelt verfügbar, bisher musste man sie sich an vielen Stellen zusammensuchen.“

„Großer Kunstfehler der Volksanwaltschaft“

„Die Verteilung der Broschüre muss gestoppt werden und das Gesundheitsassessorat muss sich distanzieren, denn diese Broschüre ist – gelinde gesagt – ein großer Kunstfehler der Volksanwaltschaft“, sagt die Präsidentin der Ärztekammer, Dr. Monica Oberrauch.

Die Broschüre sei völlig unangebracht und überhaupt nicht sinnvoll, das Verhältnis Arzt-Patient zu verbessern, so Oberrauch weiter.

„Man muss jeweilige Bedürfnisse verstehen“

Volksanwältin Gabriele Morandell verteidigt indessen die Broschüre: „Ich beabsichtigte in keinster Weise, die Arbeit der Ärzte zu kritisieren oder schlecht zu machen; ganz im Gegenteil: Ich bin der Überzeugung, dass in Südtirol gute und tüchtige Ärzte tätig sind und ich habe in den letzten Jahren sehr gute Erfahrungen gemacht.“

„Meine Arbeit“ – so Morandell weiter – „besteht nicht darin, für die Patienten oder für die Ärzteschaft Partei zu ergreifen, sondern im Falle von Reklamationen beide Parteien zusammenzubringen, damit sie die Möglichkeit haben, über das Problem zu sprechen und die jeweiligen Bedürfnisse zu verstehen. Dies ist seit jeher das Hauptanliegen der Volksanwaltschaft, was auch zahlreiche Ärzte, Primare und Führungskräfte des Gesundheitswesens bestätigen können.“

lu/D/stol