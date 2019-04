Eine Nacht mit „Tief Philipp“: Regen, Schnee und viele Einsätze

Auch Ridnaun erwachte am Freitag in weiß. - Foto: STOL

Am stärksten waren die Niederschläge in der Nacht auf Freitag, berichtet Landesmeteorologe Dieter Peterlin.

„Beeindruckende Neuschneemengen gibt es vor allem auf der Achse Ulten-Passeiertal, aber auch in den Dolomiten. Seit Dienstagabend fielen 135 Zentimeter Neuschnee auf den Rossbänken in Ulten, davon 90 Zentimeter alleine seit Donnerstag.“

In Grünboden bei Pfelders wurde 105 Zentimeter gemessen, in Obereggen 100 Zentimeter, Rotwandwiesen/Sexten 85 Zentimeter, Timmelsalm 80 Zentimeter und Madritsch/Sulden 75 Zentimeter.

Die Schneefallgrenze war über Nacht auf 1200 bis 800 Meter gesunken. „Nun ist der Höhepunkt überschritten, am Vormittag klingen die Niederschläge von Westen her ab“, so Peterlin.

Steinschlag, gefällte Bäume und verlegte Straßen

Die Landesnotrufzentrale, die Berufsfeuerwehr und die Freiwilligen Feuerwehren von Südtirol haben eine lange Nacht hinter sich.

In Töll bei der Brauerei Forst kam es gegen 5 Uhr zu einem Steinschlag, die Straße musste daraufhin gesperrt werden. Eine Person wurde zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht.

Auch der Bahnhof Töll musste aufgrund von eindringenden Wassermassen gesperrt werden.

Im Eggental wurde die Eggentaler Straße auf der Höhe vom Löwenwirt kurzzeitig von einem Baum verlegt, konnte anschließend jedoch wieder geöffnet werden.

Aber auch sonst standen die Funkgeräte der Wehrleute kaum still: Im ganzen Land kam es aufgrund von Wasserschäden, gefallenen Bäumen oder Ästen und Erdrutschen sowie Steinschlägen immer wieder zu Einsätzen, darunter in Stilfs, Lengstein, St. Ulrich, Gummer, Steinegg, Petersberg und Wolkenstein.

In Vals fiel ein Baum auf die Hochspannungsleitungen, dort herrscht am Freitagmorgen noch teilweise Stromausfall.

„Lage nicht beunruhigend“

„Glücklicherweise waren es überall nur kleinere Einsätze, nichts davon war wirklich beunruhigend“, erklärt ein Sprecher aus dem Lagezentrum der Berufsfeuerwehr. Außerdem sei man durch das frühzeitige Ausrufen der Aufmerksamkeitsstufe „Alfa“ vorbereitet gewesen.

Mehrere Straßen wurden aus Sicherheitsgründen oder aufgrund des Unwetters gesperrt, berichtet die Landesverkehrsmeldezentrale.

stol/liz