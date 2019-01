Einige Straßen Südtirols wegen Lawinengefahr gesperrt

Betroffen ist etwa die Straße ab Graun ins Langtauferertal, die bereits am am Sonntagabend wegen Lawinengefahr gesperrt werden musste. Am Montagmorgen wurde auch die Straße Reschen-Rojen bei Rojen in der Gemeinde Graun im Vinschgau, für den Verkehr gesperrt.

Auch die Gemeindestraße 27.5 in Richtung Klopairhöfe ist in der Gemeinde Graun aus Sicherheitsgründen geschlossen. Wie berichtet hatte es im Norden des Landes wieder heftig geschneit.

Wie der Bürgermeister von Graun, Heinrich Noggler, erklärte, bestehe derzeit keine Gefahr für die Bevölkerung.

In Langtaufers kam es bereits im Jänner 2018 zu einer äußerst kritischen Schneesituation. Das Tal war nach heftigen Schneefällen und mehreren Lawinenabgängen von der Außenwelt abgeschnitten, 150 Personen, hauptsächlich Touristen, wurden mittels Hubschrauber aus der Gefahrenzone gebracht und ausgeflogen. (STOL hat berichtet)

Sperre im Grenzgebiet zu Nordtirol

Die B 180 Reschenstraße zwischen Nauders und Pfunds/Kajetansbrücke und die B 184 Engadiner Straße sind ab Pfunds wegen der Sperre der H 27 Engadiner Straße im Schweizer Gebiet aus Sicherheitsgründen ebenfalls gesperrt. Die Umleitung erfolgt nur großräumig über den Brenner.

