Einweihung des Jugendzentrums „Josef Mayr-Nusser“

Das neue Zentrum der kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit befindet sich zwischen dem Landtag sowie 2 Landhäusern in unmittelbarer Nähe zum Bozner Bahnhof und wird die neue Heimstätte von Südtirols Katholischer Jugend (SKJ), der Katholischen Jungschar Südtirols, der Universitätsseelsorge, der „Azione Cattolica“, der „Pastorale Giovanile“ sowie der Südtiroler Pfadfinderschaft.

Nachdem die Jugendorganisationen in den vergangenen Monaten vom bisherigen Sitz in der Südtiroler Straße in das neue Zentrum übersiedelt sind, kann das „Josef-Mayr-Nusser-Haus“ am Samstag, 16. März, eingeweiht und offiziell seiner Bestimmung übergeben werden. Die Einweihungsfeier beginnt um 15 Uhr mit den Grußworten der Ehrengäste, dann segnet Bischof Ivo Muser die neue Struktur. Nicht fehlen darf bei der offiziellen Eröffnung die Banddurchschneidung.

Im Anschluss an Haussegnung und Ansprache kann man sich im neuen Haus bis 18 Uhr auf Entdeckungsreise begeben und sich bei Buffet und Musik austauschen.

