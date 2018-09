Einwohnerzahl in Südtirol steigt an

Ebenfalls mit Stichdatum 31. Dezember 2017 scheinen 48.470 Menschen aus aller Welt in den Melderegistern der Südtiroler Gemeinden auf, was einem Anteil von 9,2 Prozent der gesamten Bevölkerung Südtirols entspricht.

Italienweit höchste Anzahl an Kinder

Während die Wanderungsbilanz seit den frühen 1990er-Jahren positive Werte verzeichnet, blieben Geburten- und Sterberaten nahezu unverändert. Südtirol weist italienweit die höchste Anzahl an Kindern auf, und zwar 1,72 Kinder pro Frau im gebärfähigen Alter. Auffallend ist der beachtliche Anstieg des Anteils der außerehelich geborenen Kinder in den letzten Jahren. Im Jahr 1967 hatten 5,5 Prozent der Kinder Eltern, die zum Zeitpunkt ihrer Geburt nicht verheiratet waren. Die Quote ist im Jahr 2017 auf 45,4 Prozent angestiegen und hat sich somit verachtfacht - damit steht Südtirol italienweit ganz vorne.

Südtiroler leben lange

Auch bezüglich Langlebigkeit liegt Südtirol über dem gesamtstaatlichen Durchschnitt: Die hohe Lebenserwartung - die derzeit bei den Frauen durchschnittlich 85,9 Jahre und bei den Männern 81,1 Jahre beträgt - führt zu einer zunehmenden Alterung der Gesellschaft. Das Durchschnittsalter der gesamten Südtiroler Bevölkerung ist mit derzeit 42,6 Jahren 4 Jahre höher als noch vor 2 Jahrzehnten.

Immer mehr Ein-Personen-Haushalte

Der Trend zu immer kleiner strukturierten Familienformen ist klar erkennbar. Ein-Personen-Haushalte und Teilfamilien haben zahlenmäßig stark zugelegt; die durchschnittliche Haushaltsgröße ist von 3,6 Mitgliedern im Jahr 1971 auf derzeit 2,4 Mitglieder zurückgegangen.

stol