Eiskletterer nach Sturz schwer verletzt

Der Unfall ereignete sich am Sonntag gegen 8 Uhr morgens in Rein in Taufers. Ein Mann stürzte beim Eisklettern ab und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Er wurde vom Rettungshubschrauber des Aiut Alpin ins Brunecker Krankenhaus geflogen.

Im Einsatz waren außerdem die Bergrettung sowie die Carabinieri.

stol/lcm