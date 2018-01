Eisrettungsübung am Durnholzer See

An der Übung nahmen gleich mehrere Feuerwehren teil. - Foto: BFV

Am Samstag fand eine Eisrettungsübung der Taucher der Freiwilligen Feuerwehren des Bezirkes Bozen mit den Feuerwehren Astfeld, Reinswald und Sarnthein am Durnholzer See statt.

Um für einen Notfall vorbereitet zu sein, übten die Mitglieder der örtlichen Feuerwehren mögliche Rettungsszenarien.

