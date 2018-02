Elektronische Identitätskarte: Es hapert in Rom

Viele Südtiroler warten darauf, endlich eine elektronische Identitätskarte zu bekommen, doch bei der Druckerei in Rom tut man sich schwer mit der Zweisprachigkeit: Südtirol beharrt darauf, dass deutsche und italienische Bezeichnungen gleich groß geschrieben werden müssen und in der gleichen Schriftart – aber so viel hat auf der kleinen Karte bisher nicht Platz, erklärt der Geschäftsführer des Südtiroler Gemeindenverbandes, Benedikt Galler.

Bereits im Oktober hätte es eigentlich so weit sein sollen. Die Geräte standen bereit, das Gemeindepersonal wurde eigens dafür geschult. Wann die neuen Karten nun tatsächlich gedruckt werden können, ist laut Galler derzeit völlig offen. Der Gemeindenverband versucht nun, das Problem politisch zu lösen und hat sich deshalb an Landeshauptmann Arno Kompatscher gewandt.

D/hof