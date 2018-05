Elena Artioli stoppt Einbrecher in ihrem Garten

„Wir aßen zu Mittag im Garten, als wir einen Mann und eine Frau durch unseren Garten laufen sahen“, berichtete Artioli gegenüber der italienischen Nachrichtenagentur Ansa. „Also rief ich meinen Mann, der im Haus war, und wir blockierten das Paar gemeinsam, während ein Nachbar die Sicherheitskräfte rief.“

Die Einbrecher, ein Moldawier und eine Trentinerin, wurden auf die Station in der Dantestraße gebracht. „Ich bin sehr erschüttert, weil es in den vergangenen Tagen in unserem Viertel mehrere Einbrüche gab“, so Artioli.

ansa