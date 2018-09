Endspurt für den Sommer

Am Wochenende und am heutigen Montag erreichten die Temperaturen erneut bis zu 29 Grad. Bis mindestens Freitag, erklärt Landesmeteorologe Dieter Peterlin, wird es auch voraussichtlich so bleiben.

Vorgestern, gestern und heute immer bis zu 29°. Auch in den nächsten Tagen, bis mindestens Freitag, bleibt es sehr warm für die Jahreszeit. #Spätsommer — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) 17. September 2018

Erst am Wochenende könnte es eine Abkühlung geben: Laut Peterlin erreiche eine Kaltfront Mitteleuropa. Noch unsicher sei daher, wie weit die kühlere Luft nach Südtirols Süden vorankomme.

Ob die Kaltfront zu einer nachhaltigen Abkühlung führt oder der Spätsommers noch etwas andauere, sei ungewiss – ausgeschlossen werden könne nichts, so der Meteorologe.

stol