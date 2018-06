Entführte Kinder zurück bei Mama

Der Vater der Kinder, der 33-jährige Tunesier Jamel Methenni, ist im April dieses Jahres mit den beiden von Bozen nach Tunesien geflohen (STOL hat berichtet).

Am heutigen Freitag kamen die Kinder dank der Zusammenarbeit des Außenministeriums, der Italienischen Botschaft in Tunesien und Interpol am Hafen von Genua an. Dort wurden sie von 2 Carabinieri aus Bozen empfangen und zum Sitz der Carabinieri von Genua gebracht. Dort konnten sie nach 2 Monaten die Mutter und Großeltern umarmen.

Foto: Carabinieri

Yassine und Yasmine sind wohlauf und können bald nach Hause in Bozen zurückkehren.

