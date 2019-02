Epilepsie: „Wie einen Stecker am Computer rausziehen“

Bei einer Podiumsdiskussion am Samstag in Bozen geht es um das Thema „Epilepsie im Arbeitsleben“. - Foto: shutterstock

Etwa 5000 Menschen in Südtirol sind von Epilepsie betroffen. Der Mitarbeiter im Betrieb hat plötzlich einen Anfall – er fällt zu Boden, wird von Krämpfen geplagt und hat Schaum vor dem Mund. Alle erschrecken – doch das Ganze hat weder eine psychologische noch psychiatrische Ursache, und mit Überlastung hat es nichts zu tun.

„Ein Kurzschluss im Gehirn“

Es ist ein elektrisches Phänomen, eine Art Kurzschluss im Gehirn, erklärt Dr. Harald Ausserer, Facharzt für Neurologie in Meran und Vorsitzender des Netzwerks Epinet. „Es ist, als ob beim Computer plötzlich der Stecker herausgezogen würde – und nichts mehr geht.“

Ausserer weist darauf hin, „dass etwa 2 Drittel der Epilepsie-Patienten mit dem ersten Medikament anfallsfrei sind und ein Leben ohne relevante Einschränkungen führen können“. Und: Erleidet jemand einen Anfall, so sei das Risiko, noch weitere Anfälle zu erleiden, am gleichen Tag sowie in den ersten Tagen danach am höchsten, danach sinke es kontinuierlich langsam ab.

Wer an Epilepsie leidet und sich um einen Job bewirbt, hat oft schlechtere Karten – obwohl sehr viele Epilepsie-Patienten ihre Arbeit verrichten wie jeder andere auch und ohne dass sie während der Arbeit je Anfälle hätten. Aber: Die Stigmatisierung ist zu groß, sagt Ausserer. Und dann heißt es nicht selten: „Epilepsie – das geht in diesem Beruf leider nicht.“

Ausserer nennt ein Beispiel: Einer jungen Frau, die schon länger anfallsfrei ist, wird eine Stelle in einer Bäckerei versprochen. Sie erklärt, dass sie von Epilepsie betroffen ist – und schon macht der Arbeitgeber einen Rückzieher und den Job kriegt ein anderer. Das ist natürlich frustrierend. Auch kommt es nicht selten vor, dass selbst anfallsfreien Patienten ihr befristeter Vertrag nicht verlängert wird, wenn erst einmal ihre Krankheit bekannt wird.

Im Beruf oft ein Risiko – wenn der Patient alleine ist

Klar ist: Epilepsie kann je nach Beruf mit einem gewissen Risiko verbunden sein – auch beispielsweise für eine Kindergärtnerin. Die Kinder in der Gruppe dürfen ja im Falle eines Anfalls nicht allein gelassen werden – deshalb darf die Kindergärtnerin nicht allein in der Gruppe sein, erklärt ein Betroffener. „Und eine Krankenschwester, die womöglich einen Anfall erleiden könnte, darf auch nicht allein die Nachtschicht im Krankenhaus verrichten.“

Die liebe Not mit dem Führerschein

„Das größte Problem für uns ist der Führerschein“, erklärt der Betroffene. „Das schränkt uns sehr ein. Wir erhalten den Führerschein je nach Gesundheitszustand. Ich kenne Patienten, die sogar alle 6 Monate zur Ärztekommission mussten, um den Führerschein zu verlängern. Ich selbst bräuchte wegen der Epilepsie keine Medikamente mehr – nehme sie aber trotzdem ein. Denn wenn ich sie nicht mehr einnehme, dann muss ich den Führerschein für ein halbes Jahr abgeben und bin dann 6 Monate lang unter ärztlicher Kontrolle. Das kann ich mir nicht leisten.“

Pkw-Lenken: Erst 12 Monate nach Anfall

Laut der gesamtstaatlichen Führerschein-Regelung darf ein Epilepsie-Betroffener erst nach einer 12-monatigen Beobachtungszeit ohne Anfälle wieder einen Pkw lenken.

D/hof