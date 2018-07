Eppan: Dachstuhlbrand nach Blitzeinschlag

Am Samstag in den frühen Morgenstunden wurden die Feuerwehren von St. Michael und Kaltern zu einem Einsatz in der Unteren Gand, zwischen Eppan und Kaltern, gerufen. Nach einem Blitzschlag war der Dachstuhl eines Wohnhauses in Brand geraten.

Die Einsatzkräfte konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen und nach 2 Stunden löschen.

Es gibt keine Verletzten.

stol