Eppan: „Diebische Elster“ angezeigt

Die 56-jährige Frau, die bereits polizeibekannt ist, hatte im vergangenen Dezember in einem Juweliergeschäft in Bozen Schmuck im Wert von etwa 1000 Euro gestohlen. Sie gab damals vor, Schmuck kaufen zu wollen und ließ sich von der Verkäuferin einige wertvolle Stücke zeigen. In einem unaufmerksamen Moment der Verkäuferin schlug die Frau dann eiskalt zu und ließ einige der Schmuckstücke mitgehen.

Die Ermittlungen führten die Beamten schließlich auf die Spur der Eppanerin.

Die Frau wird sich nun wegen erschwertem Diebstahl vor Gericht verantworten müssen.

stol