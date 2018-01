Erhöhte Lawinengefahr und Straßensperren

Samstagnacht fiel in weiten Teilen des Landes Schnee. Wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin berichtet, hat es im Nordwesten, zwischen Reschen und Ridnaun, mit 40 bis 50 cm am meisten geschneit. Deshalb herrscht dort am Sonntag große Lawinengefahr der Stufe 4.

Straßensperren wegen Schnee und Lawinengefahr

Wegen Schnee und Lawinengefahr sind derzeit mehrere Straßen gesperrt, u.a. am Reschenpass (auf Nordtiroler Seite), in Langtaufers, Rojen und im Schnalstal (ab Kartaus).

stol/lcm