„Erika“ vertreibt „Dorit“

Der Vorfrühling geht also weiter, am heutigen Donnerstag scheint im ganzen Land die Sonne und die Temperaturen klettern auf Höchstwerte von 7 bis 14 Grad Celsius. Am Freitag tauchen zwar von Norden her einige Wolken auf und an der Grenze zu Nordtirol sind einige wenige Niederschläge möglich, aber im Rest des Landes bleibt es trocken. Es kann kräftiger, trockener Nordföhn wehen. Die Temperaturen kratzen mit 18 Grad an der 20-Grad-Celsius-Grenze.

Die vergangenen sieben Tage hatten wir dem Hoch "Dorit" zu verdanken, nun wurde es vom Hoch "Erika" abgelöst. Anderer Name, gleich viel Sonne. Der Vorfrühling geht also weiter. pic.twitter.com/M0y8hIoO4p — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) 20. Februar 2019

Am Samstag kann es im Norden noch windig bleiben, aber die Sonne strahlt vom beinahe wolkenlosen Himmel. Am Sonntag herrscht überwiegend Kaiserwetter.

Die Lawinengefahr ist größtenteils auf die Stufe 1 – gering – gesunken. Nur gebietsweise kann sie auf Stufe 2 – mäßig – klettern.

stol