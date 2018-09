Erste Erkenntnisse zum Skelettfund in Brixen

Die Untersuchungen an den Überresten des Körpers lässt die Ermittler annehmen, dass der Leichnam, ein Mann aus Deutschland, bereits seit einigen Monaten an der Fundstelle liegen dürfte. Das Skelett wurde in unwegsamen und verwachsenem Gelände gefunden. (STOL hat berichtet)

Die Ermittler nehmen an, dass es sich um einen Unfall gehandelt haben könnte. Die Staatsanwaltschaft von Bozen hat die Autopsie der Reste angeordnet.

stol