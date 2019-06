Erste-Hilfe-Wettbewerb der WK-Jugend

Die Jugendlichen im Alter von 12 bis 21 Jahren konnten an verschiedenen Stationen ihr Können messen. - Foto: Facebook/Weißes Kreuz

18 Gruppen nahmen an der Veranstaltung teil: 17 aus Südtirol und eine aus Deutschland. Bei den Wettkämpfen wurden die Jugendlichen in 2 Altersgruppen unterteilt: Gruppe A bildeten die 12- bis 15-Jährigen und Gruppe B die 16- bis 21-Jährigen.

Die Teilnehmer mussten sich in Erste-Hilfe-Maßnahmen messen – sowohl in einem praktischen, als auch in einem theoretischen Teil.

stol