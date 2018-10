Erwerb von Hunden und Katzen: Anzeigen bei Krankheiten

Der Gerichtshof ist anhand einer sehr sorgfältigen Argumentationskette zu dieser Entscheidung gelangt. Demnach wird das Tier im juridischen Sinne als Gut, der Käufer des Heim- oder Haustieres als Verbraucher und der Verkäufer als derjenige angesehen, der ein Haustier bei Ausübung von Handel verkauft.

Entschädigung wegen spät entdecktem Herzfehler

Die Entscheidung hat den Fall eines Rassehundes untersucht, ein Pinscher, bei dem über ein Jahr nach dem Verkauf mittels Computertomographie festgestellt wurde, dass er eine angeborene schwere Herzkrankheit hatte.

Der Käufer hatte sich an den Verkäufer gewandt, um einen Teilerstattung des Kaufpreises und eine Entschädigung zu erhalten.

In erster Instanz war die Forderung zurückgewiesen, und dieses Urteil dann in der Berufung bestätigt worden, weil die Mängelanzeige zu spät, nämlich nach den vom Zivilgesetzbuch vorgesehenen 8 Tagen nach Feststellung des Mangels erfolgt war.

Daraufhin legte der Käufer beim Kassationsgericht Berufung ein und berief sich dabei auch die Art. 128 ff. und Art. 132 ff. des Verbraucherkodex, in denen die Verwirkungsfrist für die Mängelanzeige im Falle von „Konsumgütern“ mit 2 Monaten ab Feststellung des Mangels festgesetzt wird: In diesem Fall eine beim Kauf bereits bestehende Krankheit des Welpen.

In diesem Zeitraum kann eine Anzeige gemacht werden

Einfach ausgedrückt, wenn Sie Haustiere kaufen und als Verbraucher anzusehen sind, kann die Anzeige der Krankheit innerhalb von 2 Monaten nach deren Feststellung und innerhalb von 2 Jahren nach dem Kauf erfolgen: Dies bedeutet, dass Sie, wie jeder andere private Verbraucher, der ein Produkt erwirbt, die Normen zur Gewährleistung in Anspruch nehmen können, wenn Sie feststellen, dass das erworbene Jungtier eine Krankheit hat, die sich als beim Kauf bereits existent herausgestellt hat.

Einschreiben mit ärztlicher Bescheinigung an den Verkäufer schicken

Dazu müssen Sie ein Einschreiben an den Verkäufer senden, in dem Sie die Krankheit des Jungtiers erläutern (am besten mit Anlage der ärztlichen Bescheinigung) und jene Form der Abhilfe fordern, die Ihnen angemessen erscheint.

Da es sich wahrscheinlich um ein liebgewordenes Tier handelt, wird diese Forderung auf eine Preisreduzierung und eine Entschädigung lauten (Sie könnten aber eventuell auch die Auflösung des Vertrags fordern).

stol