Es kühlt ab

Nach der Hitzewelle hat es besonders am gestrigen Sonntagabend heftig geschauert und vielerorts ist es zu Gewitter gekommen. So soll es auch in dieser Woche weiter gehen. Der Montag beginnt mit einem Wechsel aus Sonne und Wolken. Am Nachmittag zieht es zu und es kann zu vereinzelnten Gewittern kommen – die Höchstwerte liegen bei 27 bis 33 Grad Celsius.

Nach der #Hitzewelle gibt es in dieser Woche weitere Gewitter, die auch wieder teils heftig sein können. (Bild: Daniel Sölva, Kaltern) pic.twitter.com/hZW3mv9QgS — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) 6. August 2018

Von Dienstag bis Donnerstag wird es erneut freundlicher mit vereinzelnten Wolken und am Dienstag kann es örtliche Gewitter geben. Mittwoch und Donnerstag verlaufen weitgehend trocken. Erst a, Freitag nimmt die Gewitterneigung im Großteil des Landes zu und die Temperatur sinkt auf Höchstwerte von 31 Grad Celsius.

stol