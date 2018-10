Es staut auf der A22

Am Tag nach dem österreichischen Nationalfeiertag kommt es auf der A22 zu Verzögerungen.

Nach den Lkw-Fahrverboten am gestrigen Freitag aufgrund des österreichischen Nationalfeiertags staut es am Samstagvormittag auf der Brennerautobahn.

Am Freitag herrschte zwischen 0 bis 22 Uhr in Richtung Norden zwischen Sterzing und dem Brenner ein Fahrverbot für Lkw über 7,5 Tonnen.

Am Samstag sind daher umso mehr Fahrzeuge auf der A22 in Richtung Norden unterwegs. Zwischen Bozen Süd und Klausen meldet die Verkehrsmeldezentrale am Vormittag 6 Kilometer Stau wegen Überlastung und auch zwischen Brixen und Sterzing herrscht Kolonnenverkehr.

stol