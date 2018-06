Euregio-Projekt „Environment, Food and Health“

Der Präsident der Stiftung „Edmund Mach", Andrea Segrè, Professor Fulvio Mattivi, vom Zentrum „Agricoltura. Alimenti. Ambiente" der Universität Trient, der Leiter des Dienstes für Diätetik und klinische Ernährung des Trentiner Sanitätsbetriebes, Carlo Pedrolli, der Direktor des Forschungszentrums Laimburg, Michael Oberhuber, und Werner Zwerschke von der Universität Innsbruck haben das Projekt am Montag in der Stiftung "Edmund Mach" in San Michele all'Adige vorgestellt.

In 6 Monaten 3 verschiedene Diäten

249 Patienten mit Fettleibigkeit in 3 Altersgruppen zwischen 18 und 65 Jahren werden 6 Monaten 3 verschiedene Diäten einhalten: Der Schwerpunkt des Projekts liegt dabei auf der „alpinen mediterranen Diät". Diese ist kalorienarm und setzt auf hochwertige Produkte aus der Region.

Auf dem Speiseplan stehen unter anderem Gemüsebrühen mit Roggen und Dinkel, Kraut, Fisch, Olivenöl vom Gardasee, Äpfel, Magerkäse, Magerjoghurt, rotes Fleisch, Beeren. Die klinische Studie dauert ein Jahr. Neben den anthropometrischen Bewertungen, wie Gewicht, Größe und so weiter werden auch die klinischen Daten (Blutdruck, Herzfrequenz) jedes Patienten erfasst, die physischen Aktivitäten gemessen und die Verdauung, sowie die Blutwerte im Auge behalten.

Die Patienten sind angehalten, die Vorschriften der Diät einzuhalten, aber auch sonst einen gesunden Lebensstil mit gemäßigter körperlicher Tätigkeit zu pflegen. Das Krankenhaus Bozen und die Freie Universität Bozen sowie die Eurac und das Versuchszentrum Laimburg sind interdisziplinär an diesem Projekt beteiligt. Die Koordination liegt bei der Stiftung „Edmund Mach".

Mit dem Dienst für klinische Ernährung des Bozner Krankenhauses, dem Dienst für Diätetik und klinische Ernährung des Krankenhauses Santa Chiara in Trient, der Freien Universität Bozen, der Universität Trient, der Europäischen Akadamie Eurac, der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, dem Versuchszentrum Laimburg und der University for Health Sciences, Medical Sciences and Technology (Umit) Hall in Tirol sind zahlreiche weitere Forschungseinrichtungen der Euregio daran beteiligt.

stol/lpa