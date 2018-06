„Eye contact Flashmob“ auf dem Waltherplatz

Der Flashmob „Eye contact“ findet im Austausch mit verschiedenen Jugendlichen aus ganz Europa statt. Ziel ist es, den menschlichen Kontakt in den Vordergrund zu stellen und die Menschen zusammenzubringen.

Das Experiment richtet sich an Personen jeden Alters und ist ganz einfach: Es genügt, sich hinzusetzen oder stehenzubleiben und für eine Minute lang Blickkontakt mit einer anderen, möglichst fremden Person zu halten.

Die Idee für diese Initiative und dieses „menschliche Experiment“ wurde in Australien geboren, mit dem Ziel, die Menschen über die nonverbale Kommunikation zusammenzuführen und damit der Gleichgültigkeit entgegenzuwirken, die heute in der Gesellschaft vielfach untereinander herrscht.

In Bozen werden dazu rund 60 Jugendliche des Netzwerks youngCaritas in Europa erwartet, die sich hier vom 14. bis 17. Juni für ein sogenanntes Action-Meeting aufhalten. Dieser Austausch steht unter dem Motto „You are welcome!“ im Sinne einer offenen und solidarischen Gesellschaft.

