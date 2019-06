Fahrplanänderungen bei Bussen und Vinschger Bahn

Vinschgau

Vom 16. Juni bis zum 29. September bleibt die Vinschger Bahn im oberen Streckenabschnitt zwischen Mals und Schlanders gesperrt, ein Schienenersatzdienst mit Bussen wird eingerichtet. Zwischen Schlanders und Meran verkehrt die Vinschger Bahn in diesem Zeitraum neu im Halbstundentakt.

Grund für die Sperre sind Bauarbeiten zur Begradigung eines Gleisabschnittes bei Laas, wie im Rahmen der Elektrifizierung der Bahnlinie vorgesehen.

Einige Buslinien im oberen Vinschgau werden auf den Busersatzdienst abgestimmt und teilweise abgeändert, so bis zum 13. Oktober die Linie 271 in Richtung Stilfs. Morgens werden einige Abfahrtszeiten auch ab Stilfs verschoben. Wichtig: Der Umstieg zum Bus in Richtung Stilfser Joch erfolgt in diesem Zeitraum nicht in Stilfs sondern in Gomagoi.

Veränderte morgendliche Abfahrtszeiten vom 16. Juni bis zum 29. September gibt es bei der Linie 273 Martina-Reschen-Mals, eine ganztägige Änderung des Taktfahrplans gibt es beim Citybus Mals-Glurns-Schluderns (Linie 274) sowie bei der Buslinie 279 Mals-Schleis-Laatsch.

Bozen

Wegen Bauarbeiten in der Fagenstraße wird die Route der Sasa-Linie 1 im Zeitraum 16. Juni bis 31. August teilweise abgeändert. Die Busse fahren ab der Kohlerer Seilbahn im 15-Minuten-Takt bis zum Siegesplatz, von dort abwechselnd weiter Richtung Grieser Platz – Fagenstraße - Prinz-Eugen-Allee beziehungsweise Richtung Cadornastraße – Fagenstraße – Guntschnastraße.

Die Bauarbeiten in der Fagenstraße betreffen auch die städtischen Buslinien 14 (verkehrt an Sonn- und Feiertagen) und die Abendlinie 153, welche daher nur die obere Fagenstraße befahren. Die Sasa-Linie 12 verkehrt im Sommer nur halbstündlich und führt nicht mehr über die Mancistraße.

Eisacktal / Gröden

Die Buslinie 170 Bozen-Kastelruth-Brixen/St. Ulrich wird zweigeteilt und fährt ab 16. Juni nur mehr die Strecke Bozen-Kastelruth-Brixen. Die stündlichen Anbindungen zwischen Kastelruth und St. Ulrich werden von der neuen Buslinie 172 übernommen.

Die Buslinie 350 verkehrt weiterhin halbstündlich zwischen Wolkenstein und Waidbruck, wird aber abwechselnd nach Bozen beziehungsweise nach Brixen verlängert. Durch diesen Stundentakt gibt es etwa für die Ortschaften Kollmann und Atzwang deutlich mehr Anbindungen nach Bozen. Im Gegenzug wird die Buslinie 301 Brixen-Bozen gestrichen, die bisher nur sehr wenige Fahrten pro Tag durchgeführt hat. Mit diesen neuen stündlichen Fahrten der Linie 350 gibt es zwischen Bozen und Brixen nun einen kompletten Stundentakt, immer mit Umstieg am Bahnhof Waidbruck.

Die saisonalen Verstärkerbusse zwischen St. Ulrich und Wolkenstein erhalten jetzt auch im Sommer eine eigene Liniennummer 352 und verkehren vom 23. Juni bis zum 13. Oktober. Der Taktfahrplan der Ortsbusse im Einzugsgebiet St. Ulrich (Linien 355 und 356) wird an die neue Buslinie 172 angepasst, daher werde alle Abfahrtszeiten um 30 Minuten verschoben.

Aufgrund von Straßenarbeiten erhält der Sommerbus Wolkenstein / St. Christina in Wolkenstein eine neue Route, zudem fährt er auf Wunsch der Gemeinden und Tourismusvereine in Plesdinaz nur bis zur Haltestelle Puzé und nicht nach Cristauta.

Die Busverbindungen zwischen Gröden und den Dolomitenpässen starteten in diesem Jahr am 9. Juni, bereits während der Vorsaison werden diese deutlich aufgestockt. Auf der Strecke Villnöss – Würzjoch werden zwischen 1. Juli und und 30. September vormittags und nachmittags aufgrund des hohen Fahrgastaufkommens einige Fahrten mit einem zusätzlichen Bus durchgeführt.

Pustertal

Die Buslinie 442 fährt im Zeitraum 23. Juni bis 29. September vormittags und nachmittags halbstündlich ab Toblach zum Pragser Wildsee. Mit Bahn und Bus haben die zahlreichen Ausflugsgäste dadurch die Möglichkeit, bequem und autofrei unterwegs zu sein. Zwischen Welsberg und Pragser Wildsee wird vom 10. Juli bis zum 10. September eine eigene, kostenpflichtige Linie im Halbstundentakt eingerichtet.

2 weitere Buslinien im Pustertal werden im Juni potenziert, insbesondere die Linie 443 Prags-Plätzwiese im Abschnitt Schmieden-Brückele, wo deutlich mehr Fahrten angeboten werden. Neu dazu kommen einige Anbindungen auch nach Kameriot. Speziell für Schichtarbeiter aus dem Ahrntal werden auch auf der Buslinie 450 zusätzliche Fahrten eingeschoben, frühmorgens werden einige Abfahrtszeiten geringfügig abgeändert. Zudem werden die Busverbindungen im Abschnitt Kasern – Sand in Taufers bis nach Mühlen verlängert.

Der Bus ab Kasern um 20.10 Uhr fährt von Montag bis Freitag bis nach Bruneck.

Potenziert werden die Linien 465 Corvara-Falzaregopass und 460 Bruneck-Gadertal, hier gibt es zwischen 30. Juni und 30. August teilweise einen Halbstundentakt.

