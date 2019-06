Fahrverbote in Bozen ab 1. Juli: Das müssen Sie wissen

Die neue Verordnung ist Teil des nachhaltigen Mobilitätsplans PUMS. Dieser Plan ist ein strategisches Planungsinstrument, das auf der Grundlage europäischer und nationaler Richtlinien eine auf einen Zeitraum von 10 Jahren angelegte, mittel- bis langfristige und systematische Vision der urbanen Mobilitätsgestaltung enthält.

Welche Fahrzeuge sind betroffen?

Die neue Verordnung , die ab 1. Juli 2019 in Kraft tritt, gilt für alle Fahrzeuge der Klassen Euro 0, Euro 1, Euro 2 Diesel und Euro 3 Diesel. Das sind etwa 17 Prozent aller in Südtirol kursierenden Fahrzeuge. Euro-3-Dieselfahrzeuge, die für den Transport von Gütern genutzt werden, also Lkw und Lieferwagen, sind bis zum 31.12.2019 von dieser Regelung ausgenommen.

Wo gilt das Fahrverbot?

Die Verordnung sieht für das Stadtzentrum von Bozen und für den Moritzinger Weg im Abschnitt zwischen dem Blutspenderplatz und der Vittorio-Veneto-Straße ein vorbeugendes Fahrverbot nach den Vorgaben des Landesluftqualitätsplanes vor.

Wann gilt das Fahrverbot?

Das Fahrverbot gilt jeweils von Montag bis Freitag (Feiertage ausgenommen) von 7 bis 10 Uhr und von 16 bis 19 Uhr außer in erwiesenermaßen dringenden und notwendigen Fällen, für alle Fahrzeuge der Klassen Euro 0, Euro 1 und Euro 2 Diesel und Euro 3 Diesel.

Strafen

Bei Übertretung muss man mit drakonischen Strafen zwischen 117 und 168 Euro rechnen. Bei zweimaliger Übertretung ist man den Führerschein für 15 bis 30 Tage los.

