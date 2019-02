Fall Cherly: Auch ein Südtiroler angeklagt

In Südtirol wie in Oberösterreich war die Bestürzung Mitte September groß, als die Nachricht über den Tod von Cherly R. bekannt wurde. Die junge Oberboznerin war am Samstag, den 8. September, am Rande des Musikfestivals „Magoca“ in St. Pantaleon (Bezirk Braunau) von einer Dachterrasse im ersten Stock 4 Meter tief gestürzt und hatte sich dabei tödliche Verletzungen zugezogen. Fremdverschulden wurde ausgeschlossen.

D/aw