Fall Pissarotti: Ehemann nur eingeschränkt zurechnungsfähig

In diesem Hotel in St. Christina hat sich die Tat ereignet. - Foto: STOL

Dem Experten aus Rovereto zufolge soll Zoni an einer psychotischen Störung leiden – wodurch er zum Tatzeitpunkt nur teilweise einsichts- und willensfähig gewesen sei. Damit kann er im Fall eines Schuldspruches mit einer Senkung des Strafmaßes rechnen. Als gemeingefährlich stuft der Gutachter den 64-Jährigen, der seit seiner Verhaftung in U-Haft sitzt, aber nicht ein.

Zoni selbst soll eingeräumt haben, Spielschulden in Höhe von rund 150.000 Euro zu haben. Seine Frau habe auf dem Urlaub in St. Christina bestanden, damit er Abstand zum Glücksspiel bekommen sollte. Am Morgen des 14. August soll es zwischen den Eheleuten, die im Residence Hotel Gardena wohnten, aber gerade wegen Zonis Spielsucht zum Streit gekommen sein – mit fatalem Ausgang für Rita Pissarotti. Zoni wird vorgeworfen, 19 Mal mit einem Messer auf die 60-Jährige eingestochen zu haben.

Bei Autobahneinfahrt gefunden – mit verwirrtem Eindruck

Nach Auffindung des Leichnams wurde sofort die Suche nach Paolo Zoni eingeleitet. Die Carabinieri stellten ihn kurz nach 11 Uhr bei der Eni-Tankstelle an der Brennerstaatsstraße kurz vor der Autobahneinfahrt Bozen Nord. Dabei soll Zoni einen verwirrten Eindruck gemacht haben.

Mit der Hinterlegung der psychiatrischen Gutachten (auch die Verteidigung hatte einen Sachverständigen hinzugezogen) ist das von Richter Peter Michaeler angeordnete Beweissicherungsverfahren abgeschlossen. Jetzt ist der ermittelnde Staatsanwalt am Zug.

D/rc