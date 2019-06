Fall Schwazer: Eine Probe, aber 2 Werte

Je näher der Abgabetermin des Gutachtens von RIS-Oberst Giampietro Lago rückt, desto länger wird die Liste der Ungereimtheiten in dem Fall.

Die jüngste und wohl eklatanteste: Alex Schwazer hatte am 1. Jänner 2016 in Kalch eine Urin-Probe abgegeben. Wie berichtet, sollen die Analysen des RIS ergeben haben, dass die DNA-Dichte in dem Urin exorbitante Abweichungen zu „normalen“ Werten aufweist.

Besonders angesichts der Tatsache, dass die Proben jetzt untersucht wurden und sich das DNA im Normalfall – wie anhand von 100 Probanden ermittelt – innerhalb weniger Monate laufend stark abbaut. Wie ist es also möglich, dass Schwazers Probe von 2016 noch 3 Jahre danach eine derart hohe Konzentration aufweist?

