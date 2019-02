Familiengottesdienste haben sich etabliert

„Wenn wir auch in Zukunft Menschen in der Kirche Heimat geben möchten, ist es folgerichtig und wesentlich, auch die Kinder - und ihre Eltern - im Blick zu haben. Es gilt, alltagstaugliche und lebensrelevante ‚Andockmöglichkeiten‘ zu schaffen, insbesondere auch für Familien mit Kindern und gerade auch mit sehr kleinen Kindern“, ist Johanna Brunner, die Leiterin des Amtes für Ehe und Familie der Diözese, überzeugt.

Das Amt für Ehe und Familie hat vor diesem Hintergrund eine Online-Umfrage gestartet, deren Ergebnisse jetzt vorliegen und an der 260 Personen aus 134 deutschsprachigen sowie 25 italienischen Pfarrgemeinden teilgenommen haben.

Kinder: Keine eigenen Angebote oder als Störfaktor wahrgenommen

Die Umfrage hat ergeben, dass die Thematik „Kinder in der Kirche“ derzeit viele unterschiedliche Herangehensweisen umfasst: Teilweise gibt es keine speziellen Angeboten für Kinder, weil sie „einfach mit dabei“ sind, dann gibt es eigene Formate und manchmal werden die Kinder auch als Störfaktoren wahrgenommen.

In den deutschsprachigen Pfarreien haben sich inzwischen die Familiengottesdienste gut etabliert; von den Umfrageteilnehmern geben 90 Prozent an, dass sie regelmäßig stattfinden. Potenzial gibt es diesbezüglich bei der Häufigkeit, die zum Teil bei ein bis 2 Mal pro Jahr liegt. Oftmals stellt auch die Vorbereitung von Familiengottesdiensten eine große Herausforderung dar, weil immer weniger Menschen gefunden werden, die bereit und kompetent sind, diese vorzubereiten.

Wenige Angebote bis zum Erstkommunionalter

Außerdem lässt die Umfrage den Schluss zu, dass es in etwa der Hälfte bis 3 Viertel der Südtiroler Pfarreien keine speziellen Angebote für Kinder von null bis 6 Jahren gibt.

„Offensichtlich rücken für einen Großteil der Pfarrgemeinden die Kinder erst ab dem Erstkommunionalter in das Blickfeld. Das ist einerseits verständlich, aber auch bedenklich, weil angenommen werden muss, dass viele Familien in den ersten Lebensjahren ihrer Kinder kaum oder nur sehr wenig von den Pfarrgemeinden mit Angeboten für ihre Kinder/Familien angesprochen werden. (…) Es scheint nicht sehr verwunderlich, dass viele Kinder sich schwer tun, liturgisch gesehen eine ,Heimat‘ in ihrer Pfarrgemeinde zu finden, wenn Gottesdienste von ihnen durchwegs als lang und/oder langweilig, wenig ansprechend und damit letztlich als überfordernd erlebt werden“, fasst Johanna Brunner einen der wichtigsten Aspekte der Umfrageergebnisse zusammen.

stol