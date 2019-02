Februar: Erst viel Schnee, dann viel Wärme

Ganz anders war noch der Beginn des Monats verlaufen: In der Nacht vom 1. auf den 2. Februar schneite es verbreitet, selbst in den Tälern fielen meist 20 bis 50 Zentimeter Schnee. Allein diese Niederschläge sorgten dafür, dass die Niederschlagsbilanz des Februars im ganzen Land deutlich überdurchschnittlich ausfiel, erklärt Meteorologe Dieter Peterlin.

Höchsttemperatur von 23 Grad

Die höchste Temperatur des Monats wurde am 27. Februar mit plus 23 Grad Celsius im Etschtal gemessen, am kältesten war es am 5. Februar mit minus 17 Grad im Pustertal.

stol