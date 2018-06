Ferienbeginn für 89.000 Schüler

Über 90.000 Kinder und Schüler aller Schulstufen und aller Sprachgruppen haben in den vergangenen 10 Monaten die Schulbank gedrückt oder den Kindergarten besucht. Vor allem für die Schulkinder bringen die ersehnten Sommerferien endlich Erholung und Entspannung.

An den deutschen Grund-, Mittel- und Oberschulen sind es 45.375 Schüler der Schulschluss vor der Tür. Dies gilt auch für die Mehrzahl der rund 8615 Berufs- und Fachschüler (davon 955 in der land-, forst- und hauswirtschaftlichen Berufsbildung), für die rund 16.825 Schüler der deutschen und ladinischen Musikschulen sowie für die 12.365 Kinder der deutschen Kindergärten im Land.

Zur Mittelschulabschlussprüfung (Abschlussprüfung der Unterstufe) treten heuer 4095 Schüler an, während sich 2420 Schüler auf die Matura (Oberschul-Abschlussprüfung) und knapp 400 Schüler an den Berufsschulen auf die Abschlussprüfung vorbereiten.

An den 24 ladinischen Grund-, Mittel- und Oberschulen und der einen Berufsschule und des 17 Kindergärten sind in diesem Schuljahr insgesamt 3180 Kinder und Schüler eingeschrieben, die sich zu einem großen Teil nun auf die Sommerferien freuen. 1195 davon sind Grundschüler, 750 Mittelschüler und 380 Ober- und Berufsschüler. Hinzu kommen noch 685 Kindergartenkinder. In den ladinischen Mittelschulen sind insgesamt 215 von 220 Schüler zur Abschlussprüfung zugelassen, 100 sind es in den Maturaklassen.

An den italienischen Schulen im Land ist am morgigen Freitag für rund 17.000 Schüler der letzte Schultag; an den italienischen Kindergärten beenden rund 3000 Kinder das Kindergartenjahr. Am Samstag, 16. Juni, beginnt für rund 1300 Mittelschüler die neue Abschlussprüfung, während ab 20. Juni an die tausend Jugendliche an italienischen Oberschulen zur Abschlussprüfung antreten.

