Festnahme im Mordfall Oberhollenzer

Maria Magdalena Oberhollenzer war am Freitag, 28. Dezember, tot in ihrer Wohnung in St. Georgen aufgefunden worden. (STOL hat berichtet) Ein Unfall oder Selbsttötung konnte schnell ausgeschlossen werden. Die Blutergüsse am rechten Auge sowie im Nackenbereich seien der Frau von einer anderen Person zugefügt worden.

Die Autopsie ergab, dass die 54-jährige stranguliert worden war. Die Ermittlungen liefen seitdem auf Hochtouren. Am Sonntagabend schließlich waren diese von Erfolg gekrönt. Die Carabinieri konnten einen Mann unter dringendem Tatverdacht festnehmen.

Bei dem Verdächtigen soll es sich um einen einheimischen Mann Mitte 30 aus dem Pustertal handeln. Er wurde ins Bozner Gefängnis gebracht.

stol