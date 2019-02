Festnetztelefone in 20 Jahren um die Hälfte zurückgegangen

Das Handy stellt Festnetztelefone immer mehr in den Schatten. - Foto: shutterstock

Vor rund 150 Jahren wurde das Telefon erfunden: In den vergangenen 20 Jahren musste es immer öfter den Mobiltelefonen weichen, geht aus den Daten von Astat hervor. Hatten im Jahr 2000 noch 91 Prozent der Südtiroler ein Festnetztelefon Zuhause, sind es im Jahr 2015 weniger als 60 Prozent.

Vor 19 Jahren wurde außerdem fast immer die Telefonnummer im Telefonbuch verzeichnet, nämlich 96 Prozent der Haushalte mit Festnetzanschluss. Heute ist es nur mehr in 2 Dritteln der Fälle so (66 Prozent). Dementsprechend hat sich die Quote der Südtiroler Haushalte, die im Telefonverzeichnis aufscheinen, im Zeitraum vom Jahr 2000 bis 2018 mehr als halbiert.

Ab 6 Jahren haben die meisten schon ein Mobiltelefon

Dazu kommt, dass bereits 90 Prozent der Bevölkerung ab 6 Jahren über ein Smartphone oder Mobiltelefon verfügt. In den vergangenen Jahren haben die Mobiltelefone immer mehr zugenommen, geht aus den Daten hervor. Bei den über 74-Jährigen stieg die Quote von 27 auf 62 Prozent, bei den 55- bis 74-Jährigen von fast 70 auf gute 90 Prozent. Bei den 6- bis 15-Jährigen dagegen ist die Anzahl von 56 auf über 70 Prozent gestiegen.

Über die Hälfte lässt das Handy über Nacht an

Lediglich 11 Prozent der Mobiltelefonnutzer verwenden mehr als ein Handy beziehungsweise Smartphone oder besitzen mehrere SIM-Karten, so Astat.

56 Prozent der Südtiroler, die Mobiltelefone nutzen, lassen ihr Smartphone beziehungsweise Handy über Nacht eingeschaltet. Die restlichen 44 Prozent schalten es aus oder stellen es auf Standby, indem sie den Flugmodus aktivieren.

stol