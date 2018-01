Feuer in Kaltern: Brandermittlungen laufen

Das Feuer richtete erheblichen Schaden an. - Foto: DLife

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Kaltern wurden am Samstag eine Mutter und ihre 2 Kinder verletzt. Die Mutter hatte ihre Kinder vor den Flammen gerettet (STOL hat berichtet). Dennoch erlitten die 43-Jährige sowie der 6-jährige Bub und das 4-jährige Mädchen Verbrennungen.

Nun ermittelt die Berufsfeuerwehr Bozen. Fest steht: Zum Brand soll es im Stiegenhaus gekommen sein. Und, dabei soll es sich nicht um einen technischen Defekt handeln.

Der Brand wurde demnach vermutlich durch eine Unachtsamkeit ausgelöst. Brandstiftung könne man ebenfalls nicht ausschließen, berichtet die Berufsfeuerwehr.

stol/am