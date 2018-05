Feuerhölle in Brixen fordert 2 Verletzte - VIDEO

Die Wäscherei stand in Vollbrand. Foto: hof

Kurz vor 22 Uhr ist es am Donnerstag zu einem Großbrand in Brixen gekommen (STOL hat berichtet). 14 Freiwillige Feuerwehren der Umgebung sowie die Berufsfeuerwehr Bozen eilten zum Einsatzort der Wäscherei Bolognini in Brixen Süd, und bekämpften die Flammen.

„Es hat zuerst einmal sehr laut und dann mehrere Male leiser geknallt,“ berichten Augenzeugen im Tagblatt "Dolomiten".

2 Personen, die sich beim Ausbruch des Brandes in der Wäscherei befunden haben, zogen sich ersten Informationen zufolge leichte Brandverletzungen zu.

Die Wehrleute bekämpften die Flammen. Foto: hof

Erst gegen Mitternacht stellte sich die Lage als stabil dar, es bestand keine Ausbreitungsgefahr mehr. Die Wehrleute waren bis in die frühen Morgenstunden mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Am Einsatz beteiligt waren die Freiwilligen Feuerwehren von Brixen, Albeins, Milland, Vahrn, Tils, Tschötsch, Neustift, Schrambach, Mühlbach, Schabs, Aicha, Natz, Klausen, Schalders sowie die Berufsfeuerwehr Bozen.

Auch das Weiße Kreuz sowie die Carabinieri und die Polizei standen im Einsatz. An der Wäscherei entstand erheblicher Sachschaden.

stol