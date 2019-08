Feuerteufel in Bozen unterwegs?

3 Mal musste die Berufsfeuerwehr Bozen allein in der Nacht auf Mittwoch ausrücken. In mehreren Teilen der Landeshauptstadt, unter anderem in der Crispistraße, bei der Rittner Seilbahn und in der Piavestraße, war es zu Bränden gekommen.

Papier- und Plastikmüllcontainer hatten Feuer gefangen, wie die Berufsfeuerwehr gegenüber STOL bestätigte.

Die Brände gingen glimpflich aus, sie griffen nicht auf anliegende Fahrzeuge oder Gebäude über und konnten schnell gelöscht werden.

Es ist nahe liegend, dass die Brände gelegt wurden. Immer wieder war es in der Vergangenheit in Bozen zu solchen Bränden gekommen, wo Feuerteufel ihr Unwesen getrieben haben sollen.

stol