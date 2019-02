Feuerwehr St. Jakob-Grutzen blickt auf 2018 zurück

14 Mitglieder besuchten im vergangenen Jahr Kurse in der Landesfeuerwehrschule in Vilpian. Zudem wurden auf das Jahr verteilt 28 Übungen abgehalten. Darunter nahm die Feuerwehr auch bei der Gemeinschaftsübung am Flughafen teil, wo ein Flugzeugabsturz simuliert wurde. 10 verschiedene Ordnungs- und Bereitschaftsdienste wurden ebenfalls vollbracht.

97 Mal sind wir zu Einsätzen ausgerückt, davon waren 9 Brandeinsätze, 79 technische Einsätze und 9 Fehlalarme. 5 neue Mitglieder, darunter Matthias Weissensteiner, Peter Hofer, Alex Zanlucchi, Davide Lissoni und Luca della Libera, legten den Schwur ab und wurden somit in den aktiven Stand aufgenommen.

