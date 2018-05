Flugrettung Südtirol: Günstiger und mehr Einsätze

Loading the player...

Um ein gutes Zehntel ist auch die Zahl der versorgten Patienten im Vergleich zum Jahr 2016 gestiegen: Das waren 3107 Perrsonen im vergangenen Jahr. Durchschnittlich gab es 2017 ungefähr 9 Einsätze am Tag.

„Das Jahr 2017 ist durch eine deutliche Zunahme der Einsätze gekennzeichnet“, erklärte Dr. Rammlmair und verwies auf die Statistik der vergangenen Jahre. „Wir haben im vergangenen Jahr mehr Einsätze geflogen wie in den Jahren zuvor und dabei auch deutlich mehr Personen retten können“. Während die Südtiroler Flugrettung im Jahr 2015 insgesamt 2901 Mal abgehoben ist, flog sie im darauffolgenden Jahr 2994 Einsätze und im Vorjahr 2017 verzeichneten sie 3304 Einsätze.

97 Prozent aller Einsätze wurden in Südtirol geflogen sowie 104 in den Nachbarprovinzen Trient, Belluno, Verona, Brescia und Sondrio. Was die Herkunft der Patienten betrifft, stammten 55 Prozent aus Südtirol, 30 Prozent aus anderen italienischen Provinzen und 15 Prozent aus dem Ausland.

Rettungseinsätze in der Dunkelheit

Ein besonderer Höhepunkt im vergangenen Jahr war auch die Einführung der sogenannten Tagrandflüge. „Durch diese Rettungseinsätze nach Sonnenuntergang konnte die Rettungskette in Südtirol deutlich verbessert werden“, erklärte „Heli“-Direktor Ivo Bonamico legte die Leistungszahlen vor.

Allein zwischen November 2017 und März 2018 sind die 3 Rettungshubschrauber 109 Mal zu Einsätzen in der Dunkelheit abgehoben und dabei zu Notfällen geeilt.

Vizepräsident Giorgio Gajer (von links), Präsident Georg Rammlmair, Vorstandsmitglied Ernst Winkler und Direktor Ivo Bonamico. - Foto: Flugrettung Südtirol

Steuerzahler kommt günstiger dahinter

Auch die Kostenentwicklung der Flugrettung ist durchaus positiv: Sie kostete Steuerzahler im vergangenen Jahr etwa 2,8 Millionen Euro, das Jahr davor waren es fast 3,7 Millionen Euro gewesen. „Die Südtiroler Flugrettung ist ohne Zweifel ein Beispiel dafür, dass man einen höchst professionellen Dienst auch kostengünstig anbieten kann“, betont Vereinschef Georg Rammlmair.

stol