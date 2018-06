Fötus in Traminer Kläranlage entdeckt

Ein 6 Monate alter Fötus wurde in der Traminer Klärgrube entdeckt. - Foto: shutterstock

In einem Sieb des Klärbeckens fanden Mitarbeiter der Anlage am vergangenen Donnerstag einen Fötus im Wasser treibend, bestätigt die Betreiberfirma der Kläranlage Ecocenter am Dienstag auf STOL-Nachfrage. Schockiert von dem makaberen Fund, alarmierten diese sofort die Carabinieri.

Der Fötus wurde in den vergangenen Tagen einer Autopsie unterzogen, diese ergab laut ersten Informationen, dass er 6 Monate alt und mit höchster Wahrscheinlichkeit durch eine Fehlgeburt viel zu früh geboren worden sei.

Die Staatsanwaltschaft Bozen hat die Ermittlungen aufgenommen, um die Hintergründe dieser Tragödie zu ermitteln. Die Staatsanwaltschaft hat die Sondereinheit der Carabinieri NAS (Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell Arma) in Trient damit betraut, die Mutter ausfindig zu machen. Die Suche konzentriert sich dabei nicht nur auf Südtirol, sondern auch aufs Trentino.

