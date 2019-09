Fridays For Future startet in Aktionswoche

Fridays for Future SouthTyrol startet in die week4climate.(Archivbild) - Foto: DLife

In der Aktionswoche wird es zahlreiche Veranstaltungen geben. Gestartet wird am heutigen Freitag mit einem Flashmob in Bozen zum Thema Wasserverbrauch. Die Kundgebung beginnt um 14.30 Uhr auf dem Musterplatz.

Am Dienstag findet an der EURAC eine Klimakonferenz mit verschiedenen Wissenschaftler und Fachleuten statt.

Zum Abschluss der Woche, am 27. September, werden Jugendliche aus ganz Südtirol wieder auf die Straßen und Plätze gehen und fordern, dass das Thema Umwelt zurückkehrt und im Mittelpunkt der politischen Debatte bleibt.

stol