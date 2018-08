Frostiger Morgen, morgen heiß: Willkommen im Spätsommer

Zum Teil sei es sogar frostig, erklärt der Wetterexperte.

Guten Morgen, kalter Morgen. Sehr frisch ist es jetzt für einen August, zum Teil sogar frostig. St. Jakob/Pfitsch, Prettau und Rein in Taufers -1°. Die kälteste Stadt ist Bruneck mit +2°. pic.twitter.com/T25GyHSieA — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) 27. August 2018

Aber: Der Sommer gibt sich noch nicht geschlagen. „Am Nachmittag wird es schon milder als am Sonntag, am Dienstag werden in Bozen auch schon wieder 30 Grad Celsius erreicht“, weiß Dieter Peterlin.

Also: Noch ist es zu früh, die Sommerkleidung wegzupacken. Aber die warmen Wollsocken sollten auch schon griffbereit liegen.

Willkommen im Spätsommer!

stol/liz