Frühlingshaft warmes Osterwochenende

Am Donnerstag, Karfreitag, Samstag und Ostersonnig wird es recht freundlich mit einer Mischung aus Sonne und Wolken. Die Temperaturen steigen von Tag zu Tag, liegen die Höchstwerte am Donnerstag noch bei 13 bis 21 Grad Celsius, klettern sie am Ostersonntag auf 15 bis 25 Grad Celsius.

So langsam konkretisiert sich das Osterwetter. Schaut ziemlich sonnig und warm aus mit bis zu 24°-25°. — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) 17. April 2019

Die Lawinengefahr ist im Süden des Landes zurück gegangen: In Bozen und dem Unterland ist sie auf die Stufe 1 – gering – gesunken. Im Rest des Landes herrscht weiterhin Gefahr der Stufe 2 – mäßig.

