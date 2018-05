Funkhaus Südtirol übernimmt Tele Radio Vinschgau

„Nach 37 Jahren, in denen der Vinschger Lokalsender mit Sitz in Schlanders erfolgreich als Familienbetrieb geführt wurde, hat sich Familie Lösch dazu entschlossen, die Tele Radio Vinschgau GmbH an die Funkhaus Südtirol GmbH zu verkaufen", heißt es in einer gemeinsamen Aussendung.

"Nach zahlreichen erfolglosen Gesprächen mit Vinschger Unternehmern hat es auch Übernahmeangebote von Seiten nationaler Radioketten gegeben. Durch den Verkauf an die Funkhaus Südtirol GmbH können Arbeitsplätze, Konzessionen und Frequenzen in Südtirol erhalten bleiben", so Heiner Feuer (Funkhaus Südtirol) und Harald Lösch (Tele Radio Vinschgau) in der Aussendung.

stol/ansa