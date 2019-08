Gadertal: Mann tot aufgefunden

Daniele Del Nobile kam am Dienstagabend nicht wie gewohnt zur Arbeit, auch Mittwochfrüh fehlte jede Spur vom Koch. Am Mittwoch begannen Einsatzkräfte mit der Suche nach dem Vermissten, fanden ihn dann in einem offenen Wiesengebiet 10 Meter neben der Südtiroler Landesgrenze tot auf.

Der 36-jährige Koch könnte möglicherweise vom Blitz getroffen worden sein.

D/stol/mt