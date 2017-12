Gais: Priester Johann Niederbacher gestorben

Die Beerdigung findet am Mittwoch, 27. Dezember, um 15 Uhr in der Pfarrkirche von Gais statt.

Johann Niederbacher wurde am 11. Oktober 1927 in Mühlbach bei Gais geboren und am 8. September 1979 zum Priester geweiht. Johann Niederbacher ist in die Diözese Huancayo (Peru) inkardiniert, lebte aber in den vergangenen Jahren in Gais.