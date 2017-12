Geburtenstatistik verrät: Viel Liebe im Oktober

Die meisten Babys werden in Südtirol in den Monaten Juli und August geboren. So kamen in den Jahren 2012–2016 im Juli durchschnittlich 494 Kinder auf die Welt (am meisten im Juli 2016:532) und im August durchschnittlich 487 (am meisten im August 2016: 506). Das bedeutet: Am häufigsten wird im Oktober und November Nachwuchs gezeugt.

Am wenigsten Geburten gab es im Fünfjahres-Schnitt in den Monaten Dezember (408 Geburten) und Februar (420).

Z/ch